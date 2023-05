Von Stefan Fischer und Marco Völklein

Quer durchs Land

Der Elberadweg, der Donauradweg, der Mainradweg - die Klassiker an den großen Flüssen fallen einem natürlich sofort ein, wenn man darüber nachdenkt, wo einen die nächste Radtour in Deutschland entlangführen könnte. Doch es gibt auch zahlreiche andere, touristisch hochspannende Routen zu entdecken. Schon mal was von der Runde durch das Teufelsmoor bei Bremen gehört? Oder vom Bahnradweg Hessen? Der führt 245 Kilometer von Bad Hersfeld nach Hanau; wer will, kann ihn auch als Rundtour absolvieren und so auf gut 400 Kilometer ausdehnen. Im Lonely-Planet-Buch "Legendäre Radrouten in Deutschland" ist er aufgeführt, gemeinsam mit etwas mehr als drei Dutzend weiteren Radwegen (darunter auch einige der wohl unvermeidlichen Klassiker an den großen Flüssen). Jede Tour ist umfangreich bebildert, mit zahlreichen Tipps etwa zu Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten angereichert und mit zusätzlichen Vorschlägen zu Ausflügen abseits der eigentlichen Route versehen. Wer diesen tollen Band durchblättert, den hält es nicht mehr lange auf der Couch. Der will raus aufs Rad. Sofort.

Detailansicht öffnen Andrea Wurth (Hrsg.): Legendäre Radtouren in Deutschland. 40 fantastische Routen zwischen Alpen und Meer. Mairdumont, Ostfildern 2023. 288 Seiten, 29,95 Euro. (Foto: Mairdumont)

Immer am Wasser

Die meisten Menschen zieht es zum Baden an die Strände der Adria. Es gibt rund um diesen Teil des Mittelmeers allerdings auch herausragende Fernradwege. Einer zum Beispiel, der Euro Velo 8, der in Gänze von Spanien bis Zypern reicht, führt auf einem Teilstück einmal um die Halbinsel Istrien herum. Immer am Wasser entlang und damit also auch an vielen Badebuchten vorbei, bewegt man sich ständig zwischen Land auf der einen und dem Meer auf der anderen Seite. In "Das große Adria Radreisebuch" stellt Thorsten Brönner etliche interessante Routen vor - die meisten sind etabliert, einige hat er aber auch selbst zusammengestellt. Wobei Italien südlich von Venedig gar nicht vorkommt, Brönner konzentriert sich auf die nördliche und die östliche Adria. Manchmal geht es auch durchs Hinterland, in Kroatien dann aber sogar - maritimer geht es nicht - zum Inselhüpfen per Fahrrad. Spannend sind auch Touren auf ehemaligen Bahntrassen, die inzwischen zu Radwegen umgewidmet sind. Brönner animiert seine Leserinnen und Leser, immer wieder auch einmal abzusteigen, um sich Zeit zu nehmen für Besichtigungen oder ein gutes Essen.

Detailansicht öffnen Thorsten Brönner: Das große Adria Radreisebuch. Friaul-Julisch Venetien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro. Styria-Verlag, Wien/Graz 2023. 272 Seiten, 32 Euro. (Foto: Styria Verlag)

Gesund ins Büro

Jeder weiß es eigentlich - und immer mehr Leute machen es auch: Wer regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist, schont nicht nur die Umwelt, sondern hilft auch seiner Gesundheit. Bewegung hält halt fit. Warum also nicht - zumindest an einigen Tagen - den Arbeitsweg nutzen und ihn statt mit dem Auto oder den Öffentlichen mit dem Fahrrad zurücklegen? Matthias Dietz hat dazu den passenden Ratgeber geschrieben: Kompakt und leicht verständlich klärt er unter anderem über die verschiedenen Radtypen auf, erläutert Vor- und Nachteile und erklärt, worauf man bei Pedelecs (also bei Rädern mit elektrischer Tretunterstützung) achten sollte. Dazu gibt er hilfreiche Tipps zu Kleidung und Ausrüstung. Sein Credo dabei: "Ein gutes Rad muss nicht teuer sein" - weshalb er auch ausführlich der Frage nachgeht, wie man auch mit wenig Geld viel Spaß haben kann beim regelmäßigen Fahrradpendeln.

Detailansicht öffnen Matthias Dietz: Mit dem Fahrrad ins Büro. Alles, was Fahrradpendler wissen sollten. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2022. 176 Seiten, 5 Euro. (Foto: Delius Klasing)

Auf neuen Wegen

Eine Stadt wie Leipzig, mehr als 600 000 Einwohner, teils dicht bebaut, mit großen Magistralen, auf denen die Autos dominieren - kann eine solche Stadt Radlerinnen und Radlern etwas bieten? Oh ja, sie kann. Zum Beispiel auf einer Tour gen Süden, von der Stadtmitte ausgehend, zunächst durch den Auwald an Elster und Pleiße entlang bis zum Cospudener See, dann gemütlich rum um ebendiesen, um zum Abschluss in Markkleeberg im Kees'schen Park im feinen Café "Brot & Kees" einzukehren. Herrlich! Das ist nur eine von insgesamt einundzwanzigeinhalb Touren, die Kay Tschersich in seinem Buch "Radvergnügen in und um Leipzig" vorstellt. Das Buch gehört zu einer ganzen Radvergnügen-Reihe, die der Kompass-Verlag, eigentlich spezialisiert auf Karten für Wanderer und Radfahrer, herausgegeben hat. Abgedeckt werden städtische Zentren (unter anderem auch München, Wien, Stuttgart, Frankfurt) sowie für Radurlauber interessante Regionen (Ostseeküste, Chiemgau, Kärnten). Und immer werden einundzwanzigeinhalb Touren vorgestellt - also auch mindestens eine Tour, die sich durchaus eben mal schnell nach Feierabend oder nach einem langen Tag im Freibad absolvieren lässt. Das zeigt schon: Die Reihe kommt mit einem kleinen Augenzwinkern daher und soll vor allem Lust machen auf die Bewegung auf dem Bike. Frische Farben prägen das Buch, dazu gibt es viele bunte Illustrationen, übersichtliche Karten und kurze Einschübe mit Zusatzinfos im Text. Eine Reihe zum Losradeln.

Detailansicht öffnen Kay Tschersich: Radvergnügen in und um Leipzig. Kompass-Karten GmbH, Innsbruck 2023. 240 Seiten, 18,95 Euro. (Foto: Kompass-Karten GmbH)

Den Profis hinterher

Einmal am Giro d'Italia teilzunehmen - auch Fabio Genovesi träumte diesen Traum vieler Italiener. Als Radfahrer war er jedoch nicht talentiert. Also, so schildert er es in seinem Buch "In meinem Herzen alles Sieger", überlegte er, welche Wege es noch gäbe, Teil der Giro-Truppe zu werden: Chauffeur vielleicht, Masseur oder Mechaniker? Verkehrspolizist oder Hubschrauberpilot für ein Fernsehteam? Nun, Genovesi wurde nichts von alldem, sondern Schriftsteller. Und just das brachte ihn zum Giro d'Italia. Vor zehn Jahren hat ihn die Zeitung Corriere della Sera beauftragt, die Rundfahrt als Reporter zu begleiten. Über seine Erlebnisse hat er nicht nur täglich berichtet, sondern später auch dieses Buch geschrieben. Leidenschaftlich und kenntnisreich berichtet Genovesi über diesen Sport, den er so schätzt wie keinen anderen. Er begegnet Idolen - aber auch vielen Menschen, die mit dem Rennen gar nichts zu tun haben. Das Buch schildert eine Grand Tour durch Italien, durch die verschiedenen Regionen dieses heterogenen Landes. Die Erzählung ist im Ton so dynamisch wie der Radsport, aber Genovesi hat bei allem Tempo immer auch ein Auge für die interessanten Geschichten am Wegesrand.

Detailansicht öffnen Fabio Genovesi: In meinem Herzen alles Sieger. Aus dem Italienischen von Henny Marie Friedrich. Covadonga Verlag, Bielefeld 2023. 208 Seiten, 18 Euro. (Foto: Covadonga Verlag)

Unterwegs im Hochgebirge

Wer sein Rad liebt, der schiebt. So viel ist klar. Aber was ist mit denen, die ihr Rad die längste Zeit tragen? Nun, die haben ein sehr spezielles Ziel. So wie Gerhard Czerner. Er möchte Downhill fahren. Über mehrere Tausend Höhenmeter hinab. Dafür muss er erst einmal hoch hinauf. Und das geht nur, wenn er sein Rad die längste Zeit trägt. Eine verrückte Schinderei? Nicht, wenn man den Guide fragt, der Czerner und dessen beide Begleiter, den Fotografen und Filmemacher Martin Bissig sowie Jakob Breitwieser, durchs Karakorum und über den Pass Gondogoro La in Südasien auf etwas über 5600 Meter Höhe führt: "Too easy, no problem", sagt dieser Ishaq unentwegt. Und meint damit eigentlich: Wird schon irgendwie gehen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Irgendwann steht die Truppe dann auf dem Pass, für Czerner erfüllt sich ein Traum, denn er kommt dem K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, so nah, wie er das schon sehr lange wollte. Das hätte er natürlich auch ohne Fahrrad haben können. Aber das wäre - aus seiner Sicht - nur der halbe Spaß gewesen. Auch wenn er sein Fahrrad auf dem Weg hinunter immer wieder mal schieben und tragen muss. Aber für die Augenblicke, in denen er im Sattel sitzt, scheint sich das alles gelohnt zu haben.

Detailansicht öffnen Gerhard Czerner: Unter die Räder gekommen. Mit dem Mountainbike zum K2. Knesebeck Verlag, München 2023. 208 Seiten, 20 Euro. (Foto: Knesebeck)

Ein wilder Ritt

Nahezu einen kompletten Kontinent mit dem Fahrrad zu durchqueren, und zwar entlang der Wasserscheide, also die meiste Zeit immer irgendwie durchs Gebirge: Für viele Menschen ist es unvorstellbar, 4500 Kilometer im Sattel zu sein. Jonas Deichmann schreibt im Vorwort zu dem Abenteuerbericht "Great Divide" von Markus Weinberg und Mathias Müller unterdessen: Bei solchen Abenteuern sei das Radfahren im Grunde der einfachste Teil. Viel schwieriger sei es, die Übernachtungen und die Verpflegung zu organisieren, mit Pannen klarzukommen und mit schlechten Wetterverhältnissen. Diese Einschätzung bestätigt sich am Ende dieses Buches. Weinberg und Müller schildern ihre Teilnahme an der Tour Divide, einem Selbstversorgerrennen von Banff in Kanada durch die Rocky Mountains bis an die amerikanisch-mexikanische Grenze. Die schnellsten Teilnehmer benötigen reichlich zwei Wochen, die beiden Autoren benötigen reichlich drei. Wobei sie nicht gemeinsam fahren, sondern jeder in seinem Tempo, weshalb sie auch aus zwei Perspektiven über dieses Abenteuer berichten, das sie durch traditionelles Republikanerland voller selbstloser Menschen führt. Hilfsbereitschaft und Trumpismus schlössen sich nicht aus, resümieren die beiden. Sie erleben glückliche Tage - und anstrengende. Denn ganz so einfach ist der einfachste Teil, das Radfahren, dann auch wieder nicht.