Noch ist die Brigg Roald Amundsen im Hafen von Teneriffa vertäut. Zwei Frauen der Besatzung steigen eine der Takelagen hinauf, Verena Brüning fotografiert, weiter oben am Mast positioniert, auf sie hinunter. Es ist die erste Aufnahme, die man in ihrem Bildband „Windsbraut“ zu sehen bekommt, dynamisch, schwindelerregend, eindrucksvoll. Und sie hat durchaus Symbolcharakter: Es geht zwar keineswegs darum, auf die Besatzung herabzublicken – die hat jedoch einen weiten Weg vor sich, muss sich das Segelschiff erst noch aneignen. Die beiden Frauen üben, ohne Wellengang, was sie auf hoher See noch oft werden tun müssen: in die Wanten steigen, um Segel auszurollen oder einzuholen.

Die Fotografien sind im Winter 2022/23 entstanden, als die Roald Amundsen auf einer besonderen Atlantiküberquerung unterwegs war: Die Besatzung bestand auf diesem 24 Tage währenden Törn von Teneriffa nach Martinique ausschließlich aus Frauen, 47 an der Zahl. Der Verein „LebenLernen auf Segelschiffen“ bereedert die Roald Amundsen seit 30 Jahren. 2009 hat der Verein erstmals eine Kapitänin zugelassen und seither immer wieder reine Seefrauentörns organisiert. Allerdings noch nie einen dieses Ausmaßes.

Klara Marquardt, die bei dieser Atlantiküberquerung an Bord war, berichtet in ihrem kurzen Nachwort, dass derlei reine Frauenbesatzungen durchaus umstritten seien in dem Verein, einige Männer und auch manche Frauen fühlten sich dadurch ausgeschlossen. Andere Frauen wurden indessen „gerade dadurch ermutigt, die Herausforderung anzunehmen“.

Wer an Bord der Roald Amundsen geht, tut das nämlich nicht in der Erwartung auf eine nette Prosecco-Segelei, während der man sich den ganzen Tag in Bademode im Sonnenlicht fläzt und mit kühlem Schaumwein den Alltag vertreibt. Bei dieser Atlantiküberquerung muss jede mit anpacken, ganz nach ihren Möglichkeiten. Es gibt Profis an Bord, voran eine Kapitänin, dazu Steuerfrauen und Maschinistinnen. Sowie viele helfende Hände.

Verena Brünings Fotografien erzählen von der Stimmung während dieser dreieinhalb Wochen. Es gibt viele Momente der Gemeinschaft, sei es bei der Arbeit, beim Essen, beim Feiern, während Mußestunden an Deck. Daneben aber auch Situationen des Für-sich- oder Zu-zweit-Seins. Anspannung, Erschöpfung, Konzentration sind auf den Aufnahmen zu sehen, daneben Ruhe, Gelassenheit, Neugier, Freude. Manchmal geht Verena Brüning sehr nah ran, fokussiert ihren Blick auf einzelne Personen. Dann wieder sind Gruppen zu sehen und vor allem auch das Schiff, oft aus ungewöhnlichen, teilweise sogar spektakulären Perspektiven.

Jedoch ist die Roald Amundsen nie für sich abgelichtet, immer geht es darum, die Besatzung in Aktion zu sehen, wie sie das Schiff zum einen steuert und zum anderen zu einem Zuhause auf Zeit macht. Die wenigsten Frauen an Bord kannten einander vorher – auch das ist ein Thema der Bilder: wie Zusammenhalt entsteht oder vielleicht auch mal nicht. Im Mittelteil von „Windsbraut“ sind zwei Dutzend Fotografien abgebildet, eines von jedem Tag des Törns, auf dem die See, der Horizont und der Himmel zu sehen sind. Einander ähnlich, und doch jedes Mal anders – der Seegang, das Licht, die Wolken. Sie sind hochkant gestellt, die Wellen sehen auf diese Weise ein wenig aus wie die blau eingefärbte Borke von Bäumen.

Land ist jedoch nur ganz zu Beginn und ganz am Schluss in Sicht. Dazwischen geht es um ein Wagnis, um das Gefühl von Freiheit. Nicht um Ferien, sondern um eine Erfahrung. Und um Unerschrockenheit. Zu der nicht zuletzt auch gehört, nackt über Bord in das frische Wasser des Atlantiks zu springen.

Verena Brüning: Windsbraut. März Verlag, Berlin 2024. 136 Seiten, 48 Euro.