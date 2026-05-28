Ein Brief aus dem Jahr 1165 behauptete, ein mächtiger Priesterkönig könne dem Abendland beistehen. Was hat es damit auf sich?

Unter seinem Banner stehe das größte Heer seiner Zeit. Mit 10 000 Rittern und 100 000 Infanteristen wolle er verhindern, dass im Heiligen Land das goldene Kreuz dem silbernen Halbmond des Islam weicht. Dies verspricht der unbekannte Machthaber in einem Brief, der zu den beeindruckendsten gefälschten Schreiben zählt, die Geschichte gemacht haben.