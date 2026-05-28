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Dem Geheimnis auf der SpurHilfe aus dem Paradies

Lesezeit: 3 Min.

Kam der sagenumwobene Herrscher, der den bedrängten Christen zur Hilfe eilen wollte, vielleicht aus Äthiopien? Dort leben noch heute viele Gläubige.
Kam der sagenumwobene Herrscher, der den bedrängten Christen zur Hilfe eilen wollte, vielleicht aus Äthiopien? Dort leben noch heute viele Gläubige. CuboImages / Martin Zwick/mauritius images

Ein Brief aus dem Jahr 1165 behauptete, ein mächtiger Priesterkönig könne dem Abendland beistehen. Was hat es damit auf sich?

Von Josef Scheppach

Unter seinem Banner stehe das größte Heer seiner Zeit. Mit 10 000 Rittern und 100 000 Infanteristen wolle er verhindern, dass im Heiligen Land das goldene Kreuz dem silbernen Halbmond des Islam weicht. Dies verspricht der unbekannte Machthaber in einem Brief, der zu den beeindruckendsten gefälschten Schreiben zählt, die Geschichte gemacht haben.

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