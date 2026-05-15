180 000 bis 200 000 Fahrzeuge sind gewöhnlich an Pfingsten, von Freitag bis Montag, auf der Brennerautobahn unterwegs. Diese Zahlen nennt die österreichische Autobahnbehörde Asfinag. Im Schnitt braust also zu jeder Tages- und Nachtzeit an jeder beliebigen Stelle alle dreieinhalb bis vier Sekunden ein Auto vorbei in Richtung Süden. Und ein zweites in Richtung Norden. Das führt verlässlich zu zäh fließendem Verkehr und langen Staus.