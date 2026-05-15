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Verkehr an PfingstenAlle zwei Sekunden ein Auto in Richtung Italien

Lesezeit: 2 Min.

Das Traumziel für viele, der Gardasee. Aber bis man dort ist, liegen womöglich zahlreiche Stunden Stau vor einem.
Das Traumziel für viele, der Gardasee. Aber bis man dort ist, liegen womöglich zahlreiche Stunden Stau vor einem. ClickAlps / Stefano Termanini/mauritius images

Bis zu 200 000 Autos werden an Pfingsten auf der Brennerautobahn unterwegs sein – die meisten in Richtung Süden. Was bringt es, schon morgens oder nachts zu starten?

Von Stefan Fischer

180 000 bis 200 000 Fahrzeuge sind gewöhnlich an Pfingsten, von Freitag bis Montag, auf der Brennerautobahn unterwegs. Diese Zahlen nennt die österreichische Autobahnbehörde Asfinag. Im Schnitt braust also zu jeder Tages- und Nachtzeit an jeder beliebigen Stelle alle dreieinhalb bis vier Sekunden ein Auto vorbei in Richtung Süden. Und ein zweites in Richtung Norden. Das führt verlässlich zu zäh fließendem Verkehr und langen Staus.

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