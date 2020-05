Branche in Not

Mehr als 200 Briefe hat Liane Merbeck geschrieben in den vergangenen Wochen: An Bundestagsabgeordnete, an EU-Parlamentariern und Landespolitiker. "Ich bekam keine zufriedenstellende Antwort, weshalb diese Ungerechtigkeit gegenüber uns kleinen und mittleren Reiseveranstaltern nicht beendet wird." Merbeck ist Eigentümerin des mittelständischen Veranstalters "Abendsonne Afrika".

Was sie mit Ungerechtigkeit meint, hat sie aus lauter Verzweiflung nun auch in einem offenen Brief zusammengefasst, der von 115 anderen Reiseveranstaltern mitgetragen wird.

"Während Konzerne wie Tui und Lufthansa mit Milliarden unterstützt werden, sollen wir kleinen Veranstalter die ganzen Kosten der Krise selbst tragen", so Merbeck. Im Gegensatz zu Konzernen müssten sie und ihre Kollegen beim Zusammenstellen einer Pauschalreise in Vorleistung gehen: Flugtickets, Hotels und Rundfahrten müssten schon vorher bezahlt werden. "Wenn uns nun weiterhin unsere Geschäftsgrundlage genommen wird, indem bis Mitte Juni vor allen Auslandsreisen gewarnt wird, müssen wir unseren Kunden die Anzahlung oder den Reisepreis zurückerstatten - falls diese nicht umbuchen oder einen Gutschein annehmen." Gleichzeitig würden fast alle Fluggesellschaften zurzeit die Ticketpreise nicht an die Veranstalter zurückzahlen, obwohl sie dazu innerhalb von sieben Tagen verpflichtet wären. Zudem seien die Gelder an den Zielorten auch schon in Gehälter und Projekte geflossen, sodass man als Veranstalter diese gutgeschrieben, aber nicht zurückbekomme. "Wenn wir unseren Kunden 100 Prozent des Reisepreises erstatten, aber selbst die ausgelegten Ticketpreise nicht zurückbekommen, zahlen wir sogar mehr, als die Reise gekostet hätte. Das hält keiner lange durch", sagt Merbeck.

In ihrem offenen Brief an diverse Bundesminister sowie den Bundestagspräsidenten fordert Merbeck deshalb stellvertretend für die mehr als 100 Veranstalter eine Kostenübernahme des Staates von 20 Prozent des Preises einer jeden abgesagten beziehungsweise stornierten Reise. Das entspreche ungefähr der Arbeitsleistung, die die Mitarbeiter für die nun nicht stattfindenden Reisen bereits erbracht hätten: mit Beratung, Angebotserstellung und Buchung. Zudem solle der Staat die Kosten der bezahlten Flugtickets bei Airlines übernehmen, die nicht zurückzahlen oder bereits insolvent sind. "Ansonsten ist der gesamte touristische Mittelstand in Gefahr, mit rund 20 000 Arbeitsplätzen."

Auch der Deutsche Reiseverband (DRV) fordert "zielgerichtete Hilfsprogramme" für seine Mitglieder, also Reisebüros und Veranstalter. Die Soforthilfegelder seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Laut einer DRV-Umfrage sehen sich zwei von drei Reiseunternehmen von einer Insolvenz bedroht. Das nun wegfallende Geschäft mit Auslandsreisen mache zwei Drittel des Umsatzes aus. Die bis Ende Juni hochgerechneten Umsatzeinbußen der deutschen Veranstalter und Reisebüros beziffert der DRV mit 10,8 Milliarden Euro.

"Die Verlängerung der weltweiten Reisewarnung bis Mitte Juni ist deshalb ein harter Schlag für unsere Branche", sagt Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forum anders Reisen, eines Verbandes, in dem sich 110 Veranstalter zusammengeschlossen haben, die sozial faire und nachhaltige Reisen anbieten. Es bedürfe einer differenzierteren, auf Länder bezogenen Reisewarnung, so Thomas. "Man möchte rufen: Herr Maas, die Rechnung geht auf Sie!" Die Regierung sei nun gefragt, die massiven Verdienstausfälle mit Unterstützungsgeldern abzumildern. Bei vielen Veranstaltern hätten die Kunden zunächst einer Umbuchung oder einem Gutschein zugestimmt. "Doch je länger die Reisewarnung dauert, desto mehr Reisen müssen abgesagt werden. Und je unsicherer die Reisemöglichkeiten in den nächsten Monaten sind, desto mehr Kunden wollen ihr Geld zurück", sagt Thomas. All das bringt Veranstalter an den Rand einer Insolvenz.

Umso bedauerlicher sei es, dass die von Deutschland zunächst angestrebte Gutscheinlösung auf EU-Ebene bisher verworfen wurde, sagt Afrika-Veranstalterin Merbeck. Und sie ärgert sich, dass Deutschland hier keine nationale Regelung erlässt: Franzosen, Niederländer, Dänen, Italiener - sie alle hätten verordnet, dass Kunden Gutscheine akzeptieren müssen. "Nur in Deutschland und in Österreich lässt man uns im Regen stehen." Die nun aufgebrachte Idee eines staatlichen Rettungsfonds, aus dem die Veranstalter das ihnen zustehende Geld für die Arbeitsleistung zurückbekämen, fände sie gut. "Wenn wir es aber zurückzahlen müssten, wäre das mehr als ungerecht, denn es handelt sich um die Arbeit, die wir meist schon im vergangenen Jahr erbracht haben." Zuletzt habe man auch viel Geld ausgegeben, um die Gäste zurückzuholen. "Die hohen Kosten für die vorgezogenen Rückflugtickets für Pauschalreisende wurden von uns Veranstaltern getragen, nicht vom Auswärtigen Amt." Die Flugtickets der sogenannten Luftbrücke seien fast doppelt so teuer gewesen wie reguläre Flüge. "Deshalb habe ich für meine Kunden lieber alle Flüge selber gebucht."