Wer nach Shanghai will, der muss zuerst einmal am Ötzi vorbei; an dessen vorläufig letzter Ruhestätte in der Museumstraße, wo Touristen in einer langen Schlange darauf warten, einen Blick auf die 5000 Jahre alte Gletschermumie zu werfen. Für die meisten von ihnen hört Bozen an dieser Stelle auf. Kaum ein Gast aus dem Norden verirrt sich in das westlich der Altstadt gelegene italienische Bozen.