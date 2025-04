Von Florian Welle

Manche sprechen von einem Gruselspiel, andere von einer Mutprobe. Man schaltet im Badezimmer das Licht aus oder verdunkelt, wenn nötig, die Fenster und stellt sich mit einer Kerze vor den Spiegel. Dann ruft man den Namen „Bloody Mary“ und wartet ab, was geschieht. Erscheint ein rachsüchtiger Geist in Frauengestalt, mit blutverschmiertem Gesicht? Will er den Menschen vor dem Spiegel nur anstarren – oder wird er ihn hineinziehen und versuchen, ihn umzubringen?