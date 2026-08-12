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Reisebuch „Dolce far niente“Einfach mal nichts tun

Lesezeit: 3 Min.

Eine Kindheit und Jugend auf den Äolischen Inseln während der Sommerferien.
Eine Kindheit und Jugend auf den Äolischen Inseln während der Sommerferien. Lucy Laucht / Midas Verlag

Sommer, Strand, Süditalien: Diese Kombination fasziniert die britische Fotografin Lucy Laucht. Denn sie bringt ein Lebensgefühl hervor, das gerade in Zeiten der Hitze besonders anziehend wirkt.

Rezension von Stefan Fischer

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Dieses Eingeständnis überrascht dann doch. Die britische Fotografin Lucy Laucht erklärt – und da ist man bereits in der Mitte ihres Fotobandes „Dolce far niente“ angelangt, hat Dutzende ihrer Aufnahmen betrachtet –, dass sie für dieses spezielle Lebensgefühl, das ihrem Buch den Titel gibt, gar nicht geschaffen ist.

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