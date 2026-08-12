Sommer, Strand, Süditalien: Diese Kombination fasziniert die britische Fotografin Lucy Laucht. Denn sie bringt ein Lebensgefühl hervor, das gerade in Zeiten der Hitze besonders anziehend wirkt.

Dieses Eingeständnis überrascht dann doch. Die britische Fotografin Lucy Laucht erklärt – und da ist man bereits in der Mitte ihres Fotobandes „Dolce far niente“ angelangt, hat Dutzende ihrer Aufnahmen betrachtet –, dass sie für dieses spezielle Lebensgefühl, das ihrem Buch den Titel gibt, gar nicht geschaffen ist.