Kulinarik in Österreich

Beim Genussmarkt in Ried können verschiedenste hier gebraute Biere verkostet werden.

Im Innviertel gibt es so viele Brauereien wie sonst nirgendwo in Österreich. Man kann hier verkosten, zum Bier wandern oder es selber brauen. Besuch in einer Region, die das Getränk ziemlich kreativ auslegt.