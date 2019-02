27. Februar 2019, 18:52 Uhr Bhutans Klöster und Naturschätze Alles happy

Glück und der Schutz der Natur sind in Bhutan verfassungsmäßige Rechte. Erst allmählich öffnet sich das abgeschiedene Land westlichen Einflüssen.

Von Win Schumacher

Er hat ein Teddygesicht, dunkle Knopfaugen und ist der Liebling der Kinder im Himalaja. Wegen seines roten Fells halten ihn einige in den Bergdörfern für die Wiedergeburt eines Mönchs. "Viele Menschen in Bhutan glauben, Rote Pandas bringen Glück", sagt Yejay, "Manche sagen, wer ihnen begegnet, wird reich und wohlhabend." Der Ranger hat sich am frühen Morgen aufgemacht, um im Bergwald des Jigme-Dorji-Nationalparks den vielleicht niedlichsten Bewohner des Königreichs aufzuspüren. "Dies hier ist sein bevorzugter Lebensraum", sagt Yejay, während sein Blick ...