Nach einer langen Corona-Pause will das Königreich Bhutan bald wieder regulär Urlauber empfangen; diese müssen dann aber eine deutlich höhere Touristensteuer bezahlen als vor der Pandemie. Von 23. September an sollen ausländische Gäste eine Gebühr für nachhaltige Entwicklung von 200 US-Dollar (ca. 200 Euro) pro Nacht bezahlen. Bisher lag die Gebühr bei 65 Dollar. Die Erhöhung stelle sicher, dass Touristen dem Land, das mehr Klima-Emissionen absorbiert als es ausstößt, wirklich helfen, sich nachhaltig zu entwickeln. Bhutan liegt zwischen Indien und China. Seine weniger als 800 000 Einwohner hängen stark vom Tourismus ab. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen gehört das Land zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. In Bhutan wird die Philosophie verfolgt, dass das allgemeine Wohlbefinden des Volkes wichtiger ist als das Wirtschaftswachstum.