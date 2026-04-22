Urlaub – das war einmal ein simples Geschäft, um nicht zu sagen: ein Deal. Man gab Geld aus, fuhr irgendwohin, betrachtete Sehenswürdigkeiten, aß zu viel, trank zu viel, gab dafür noch mal Geld aus und fuhr wieder heim. Die lokale Wirtschaft war dankbar, man war erholt, und alle waren zufrieden.
Kolumne „Hin und weg“An die Arbeit, Urlauber!
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Berlin ist weder bekannt für seine Gastfreundschaft noch für seine Sauberkeit. Das soll sich jetzt ändern. Und zwar ausgerechnet mithilfe der Touristen.
Glosse von Eva Dignös
Berlin:Die gekippte Stadt
Nicht nur die Touristen bleiben aus, auch Berlinern gefällt ihre eigene Stadt nicht mehr. Außer fürs Kaputtsparen scheint sich dort niemand mehr für irgendetwas zuständig zu fühlen. Klage einer Anwohnerin.
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