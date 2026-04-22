Urlaub – das war einmal ein simples Geschäft, um nicht zu sagen: ein Deal. Man gab Geld aus, fuhr irgendwohin, betrachtete Sehenswürdigkeiten, aß zu viel, trank zu viel, gab dafür noch mal Geld aus und fuhr wieder heim. Die lokale Wirtschaft war dankbar, man war erholt, und alle waren zufrieden.