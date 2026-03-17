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Streik am BERWas Flugreisende jetzt wissen müssen

Lesezeit: 4 Min.

Was tun, wenn der geplante Flug gestrichen wird? Passagiere haben in so einem Fall klar definierte Rechte.
Was tun, wenn der geplante Flug gestrichen wird? Passagiere haben in so einem Fall klar definierte Rechte. Thomas Banneyer/dpa

Wegen eines Warnstreiks des Flughafenpersonals bleiben am Berliner Flughafen am Mittwoch sämtliche Maschinen am Boden. Welche Rechte Passagiere bei Annullierungen und Verspätungen haben.

Von Eva Dignös

Nichts geht mehr: Der Flughafen Berlin Brandenburg stellt am Mittwoch, 18. März, den Passagier-Flugbetrieb vollständig ein. Der Grund ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat.

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