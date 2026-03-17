Nichts geht mehr: Der Flughafen Berlin Brandenburg stellt am Mittwoch, 18. März, den Passagier-Flugbetrieb vollständig ein. Der Grund ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat.
Streik am BERWas Flugreisende jetzt wissen müssen
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Wegen eines Warnstreiks des Flughafenpersonals bleiben am Berliner Flughafen am Mittwoch sämtliche Maschinen am Boden. Welche Rechte Passagiere bei Annullierungen und Verspätungen haben.
Von Eva Dignös
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