Richard Spillmann hat mehr als 1200 Berghütten und Bergrestaurants in der Schweiz besucht und getestet. Welche kann er empfehlen? Und von welchen rät er ab?

In seinem „Berg-Beizli-Führer“, den Richard Spillmann seit 33 Jahren herausgibt, werden alle Hütten vorgestellt und bewertet, in denen der 79-Jährige war. Zusätzlich gibt der Flachlandbewohner aus Oetwil bei Zürich einen Führer für Landgasthäuser in der Schweiz heraus („Land-Beizli-Guide“). Ein Gespräch über die ideale Berghütte, kalte Plättli und den Wandel im Alpintourismus.