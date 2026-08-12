In seinem „Berg-Beizli-Führer“, den Richard Spillmann seit 33 Jahren herausgibt, werden alle Hütten vorgestellt und bewertet, in denen der 79-Jährige war. Zusätzlich gibt der Flachlandbewohner aus Oetwil bei Zürich einen Führer für Landgasthäuser in der Schweiz heraus („Land-Beizli-Guide“). Ein Gespräch über die ideale Berghütte, kalte Plättli und den Wandel im Alpintourismus.
Wandern in den Alpen„Das Chichi-Zeug hat leider überhandgenommen“
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Richard Spillmann hat mehr als 1200 Berghütten und Bergrestaurants in der Schweiz besucht und getestet. Welche kann er empfehlen? Und von welchen rät er ab?
Interview von Titus Arnu
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