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Wandern in den Alpen„Das Chichi-Zeug hat leider überhandgenommen“

Lesezeit: 6 Min.

„Das hat dann mit Hüttenromantik nicht mehr viel zu tun“: Richard Spillmann plädiert für regionale Spezialitäten und hausgemachte Speisen auf Hütten.
„Das hat dann mit Hüttenromantik nicht mehr viel zu tun“: Richard Spillmann plädiert für regionale Spezialitäten und hausgemachte Speisen auf Hütten. imago stock&people

Richard Spillmann hat mehr als 1200 Berghütten und Bergrestaurants in der Schweiz besucht und getestet. Welche kann er empfehlen? Und von welchen rät er ab?

Interview von Titus Arnu

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In seinem „Berg-Beizli-Führer“, den Richard Spillmann seit 33 Jahren herausgibt, werden alle Hütten vorgestellt und bewertet, in denen der 79-Jährige war. Zusätzlich gibt der Flachlandbewohner aus Oetwil bei Zürich einen Führer für Landgasthäuser in der Schweiz heraus („Land-Beizli-Guide“). Ein Gespräch über die ideale Berghütte, kalte Plättli und den Wandel im Alpintourismus.

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