In diesem Herbst kam der Schnee besonders früh. Was bedeutet das für die Berge und die Berggänger? Welche Tipps Wanderer jetzt unbedingt beachten sollten.

Von Dominik Prantl

Es waren ungewöhnliche Unfallmeldungen, die es in den vergangenen Wochen aus den Bergen in die Medien schafften: In den Dolomiten erfror Mitte September eine 57-jährige Wanderin; die Bild titelte: „Vom Wintereinbruch überrascht“. Während zur gleichen Zeit mehrere Gäste tagelang auf der eingeschneiten Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen feststeckten, verunglückte im Karwendel ein Mann beim Abstieg von der Binsalm tödlich in einer Lawine. Vergangene Woche stürzte ein 21-jähriger Brandenburger unterhalb des Ostgipfels (2592 m) der Hohen Munde ab und konnte wegen des schlechten Wetters erst Tage später tot geborgen werden. Sein Begleiter war noch rechtzeitig umgekehrt.