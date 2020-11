Von Stefan Ulrich

Das "grüne Gold Kalabriens", wie es gepriesen wird, hängt in orangengroßen Früchten im dunklen Laub der Bergamottenbäume. Noch haben die kostbarsten Zitrusfrüchte der Erde erst einen leichten Stich ins Gelbliche. Bald schon, im Spätherbst und Winter, wenn sie gereift sind im Mikroklima am Fuß des Aspromonte, werden sie von Hand aus den vier Meter hohen Bäumen geerntet, die im lehmigen Schwemmland des Flusses Amendolea wurzeln. Die Bedingungen hier sind ideal für die weltweit begehrten Bergamotten: subtropisch feuchtwarm, ohne allzu große Temperaturschwankungen, sonnenreich, trotzdem mit starken Regen im Winter - und von Hügeln gegen die bösen Winde geschützt, die durch die Straße von Messina brausen.

Es duftet frisch-säuerlich in diesem Zitrushain zwischen den kargen Berghängen. Erste Regentropfen lassen die harten Blätter erklingen, als wollten sie Musik machen. "Ein magischer Ort", sagt Salvatore, ein Angestellter des "Agriturismo Il Bergamotto" im Hinterland der Küste des Ionischen Meeres. "Wenn Du so willst, ist das mein Paradies." Dann läuft er zum Haupthaus im subtropischen Garten, um den Gästen Bergamottensaft zu kredenzen.

Wanderer, Mountainbiker oder einfach nur ruhebedürftige Naturliebhaber liegen auf der Wiese vor dem Farmhaus und der ehemaligen Grundschule, in der nun rustikale Gästezimmer eingerichtet sind. Die Gäste blicken hinab auf die dunkelgrünen Bergamottenbaüme, die sich bis zum breiten, hellen Kiesbett des Amendolea erstrecken. Sie schlürfen den Bergamottensaft, und mancher schließt selig die Augen, als handele es sich um einen Wundertrank.

Sieht aus wie eine Zitrone? Oder wie eine helle Orange? Stimmt irgendwie. Die Bergamotte ist eine Zitrusfrucht mit sehr speziellem Aroma.

Quasi ein Wundertrank soll dies tatsächlich laut einiger Studien sowie der Werbung der Bergamotten-Erzeuger sein. Gut für Diabetiker, cholesterinsenkend, schmerzlindernd, stimmungsaufhellend, antibakteriell und angeblich antiviral. Deshalb sind die Verkaufszahlen der Säfte dieses Jahr in Italien nach oben geschossen.

Giovanni Paolo Feminis mischte 1704 mit Bergamotte das erste "Kölnisch Wasser"

Dabei wurden die Bergamotten eigentlich aus einem anderen Grund berühmt: für die Parfümherstellung. Der Italiener Giovanni Paolo Feminis kreierte 1704 in Köln ein "Aqua Admirabilis", das Giovanni Maria Farina später als "Kölnisch Wasser" weltweit erfolgreich machte. "Ich habe einen Duft gefunden, der mich an einen italienischen Frühlingsmorgen erinnert", wird Farina aus einem Brief an seinen Bruder zitiert. Das Geheimnis: ätherisches Öl aus Bergamotten, das andere Düfte stabilisiert und miteinander harmonisiert.

Seither sind die Zitrusfrüchte ungeklärten Ursprungs essentieller Bestandteil des Parfumgeschäfts. Und da Bergamotten nirgends so gedeihen wie im südkalabrischen Küstenhinterland zwischen Villa San Giovanni und Siderno, stammen ungefähr 90 Prozent der globalen Produktion von hier. Ein Bergamotten-Museum in Reggio Calabria fächert die Geschichte der Frucht und ihres Duftes eindrucksvoll auf. Von der Zeit, als Arbeiter das sündteure Öl per Hand aus der Schale pressten und von Naturschwämmen aufsaugen ließen bis zu den modernen Extraktionsmethoden.

Bergamotte Die Geschichte, Kultur und Wirtschaft der Bergamotten präsentiert das reich ausgestattete und gut aufbereitete Museo Nazionale del Bergamotto in der historischen Markthalle von Reggio Calabria, https://turismo.reggiocal.it/de/kultur/museen-und-anlagen/das-bergamotte-museum. Im Museumsladen werden Liköre, Säfte, Kosmetikprodukte und Süßwaren auf der Basis von Bergamotten verkauft. Rustikale, stimmungsvolle Unterkünfte inmitten eines Bergamottenhains bietet der Agriturismo Il Bergamotto von Ugo Sergi in Amendolea, eine gute Ausgangsbasis für Wander- und Radtouren in die Area Grecanica. Die Bergamotten-Farm ist auch Sitz der Tourismus-Kooperative Naturaliter (s. Infos Area Grecanica).

Und heute? "Werden zwei Drittel aller Qualitäts-Parfums mit Bergamotten hergestellt", sagt Ezio Pizzi, während er sein Gut bei Condofuri am Ionischen Meer vorstellt. Ein Laufband transportiert frisch geerntete Bergamotten zum Waschen, Trocknen, Wiegen und Sortieren. Die Luft ist satt von Zitrusduft. "Meine Familie war die erste, die einst hier in der Gegend Bergamotten gepflanzt hat", sagt der Seniorchef, während er in seinen Salon voll dunkler Möbel der Urgroßeltern führt. "Die Vertreter der großen Parfümmarken geben sich hier die Klinke in die Hand. Chanel, Dior . . ."

Pizzi ist sowohl Präsident des Erzeugerverbandes Unionberg und des Konsortiums zum Schutz der Bergamotten, das überwacht, ob die Ursprungs- und Anbau-Bestimmungen der EU in deren 27 Mitgliedsstaaten eingehalten werden. Seit einigen Jahren versuchen Pizzi und seine Kollegen, den Bergamotten-Markt über die Duftindustrie hinaus zu erweitern. Säfte und Limonaden werden vermarktet, Kochbücher für Rezepte mit Bergamotten vertrieben und die medizinische Forschung gefördert, um die Zitrusfrüchte auch auf dem Gesundheitsmarkt zu etablieren. "Wenn jeder Europäer auch nur eine Bergamotte im Jahr isst, könnten wir hier im armen Kalabrien die Anbauflächen verzehnfachen und bis zu 30 000 neue Leute einstellen", sagt Pizzi. Dann stößt er auf diese Zukunft mit einem Glas des flüssigen Goldes an.