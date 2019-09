Japanische Urlauber sind in Europa beliebt. Ob in Großbritannien, Frankreich, Finnland oder Spanien - Gäste aus Japan sind dort gern gesehen. Das ist das Ergebnis einer globalen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov. Auf die Frage, welche Urlauber am positivsten im eigenen Land wahrgenommen werden, nannten 26 Prozent der Finnen und 18 Prozent der Franzosen die Japaner. Auch in Deutschland und Spanien erreichten sie die höchsten Werte. Die deutschen Urlauber hingegen kommen nicht so gut an. In Spanien nehmen sie nur sechs Prozent der Befragten als tadellose Touristen wahr. 17 Prozent der Spanier erklärten die Deutschen zu den unbeliebtesten Urlaubern. Ganz unten in der Popularität in Europa sind Russen und Briten.