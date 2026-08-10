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Dem Geheimnis auf der SpurDie Legende vom toten Star

Lesezeit: 4 Min.

Geht hier sein Doppelgänger barfuß? Das Cover von „Abbey Road“, dem letzten Album, das die Beatles aufnahmen, galt vielen Anhängern der „Paul is dead“-Theorie als zentraler Beleg.
Geht hier sein Doppelgänger barfuß? Das Cover von „Abbey Road“, dem letzten Album, das die Beatles aufnahmen, galt vielen Anhängern der „Paul is dead“-Theorie als zentraler Beleg. Apple

Wie kam es zu der Verschwörungserzählung, die besagte, dass Paul McCartney 1966 bei einem Autounfall gestorben sei? Und warum erklärte sich der Musiker erst mit Verzögerung?

Von Josef Wirnshofer

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Zu den großen Verrückten dieser Welt gehört ohne jeden Zweifel auch der Fan. Am Fan lässt sich immer wieder eindrücklich beobachten, wie Bewunderung in Besessenheit umschlägt, Begeisterung in Hysterie, und wie der Mensch sich im Seinszustand der Anbetung von aller Vernunft löst.

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