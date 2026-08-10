Wie kam es zu der Verschwörungserzählung, die besagte, dass Paul McCartney 1966 bei einem Autounfall gestorben sei? Und warum erklärte sich der Musiker erst mit Verzögerung?

Zu den großen Verrückten dieser Welt gehört ohne jeden Zweifel auch der Fan. Am Fan lässt sich immer wieder eindrücklich beobachten, wie Bewunderung in Besessenheit umschlägt, Begeisterung in Hysterie, und wie der Mensch sich im Seinszustand der Anbetung von aller Vernunft löst.