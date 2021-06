Von Eva Dignös

Adventure Camp hieß dieses idyllische Plätzchen im Bayerischen Wald schon, bevor die Mikroabenteuer zum Trend wurden. Als Sebastian und Kristian Nielsen, zwei Brüder mit dänisch-bayerischen Wurzeln, den Campingplatz samt Gasthaus und Fremdenzimmern bei Viechtach übernahmen, nervte sie vor allem das Hinterwäldler-Etikett, das dieser Region nahe der Grenze zu Tschechien mit ihren weiten Wäldern und grünen Hügelketten gern angehängt wird. Sie wollten eine andere Geschichte erzählen.

Und so gibt es auf dem Platz, der auf einer Insel im Schwarzen Regen liegt, ein Mini-Stonehenge mit Feuerstelle, eine Bongo-Bar und keine schnöden Waschräume, sondern ein Körper-Kultur-Haus. Wer nicht den Campingkocher anwerfen will, kann im Restaurant des Hotels essen, gekocht wird "Thai-Bay".

Die Lage am Fluss ist optimal für Kanufahrer, der Nationalpark Bayerischer Wald mit seinen Urwäldern, in denen alte Bäume sterben dürfen und aus totem Holz neues Grün entstehen kann, ohne dass der Mensch eingreift, ist ebenfalls schnell erreicht. Anreisen kann man - von wegen abgelegene Hinterwäldler-Region - mit der Waldbahn: Die Schnitzmühle hat eine eigene Haltestelle.

Tipp: Mit dem Zug bis Gumpenried fahren und am oder auf dem Schwarzen Regen zum Campingplatz zurückwandern oder -paddeln, durch eine der wenigen wirklich noch ursprünglichen Flusslandschaften in Bayern, die der Region den Beinamen "Klein Kanada" eingebracht hat. Der Weg zurück in die Zivilisation ist glücklicherweise nicht ganz so weit wie im nordamerikanischen Vorbild.

Nur kein Stress, alles ganz relaxed: Auch das gehört zum Konzept des Adventure Camps. Der Platz ist nicht säuberlich parzelliert, die Wiese schon mal etwas feucht und manches vielleicht nicht immer ganz perfekt - aber genau das macht schließlich ein Abenteuer aus.

Adventure Camp Schnitzmühle, Viechtach, schnitzmuehle.de