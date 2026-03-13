Zum Hauptinhalt springen

Hotel-ArchitekturDer Luxus der Gastlichkeit

Lesezeit: 6 Min.

Klassisch modern und doch von fast barocker Formlust: Die Präsidentensuite und einige neue Junior-Suiten verblüffen im Hotel Les Trois Rois mit rotem Samt, hochglänzenden Lacken, hellen Tapeten und Carrara-Marmor in den Bädern.
Klassisch modern und doch von fast barocker Formlust: Die Präsidentensuite und einige neue Junior-Suiten verblüffen im Hotel Les Trois Rois mit rotem Samt, hochglänzenden Lacken, hellen Tapeten und Carrara-Marmor in den Bädern. Herzog & de Meuron / Kostas Maros

Bereits Thomas Mann soll die Preise im Basler Grandhotel Les Trois Rois seufzend zur Kenntnis genommen haben. Die Architekten Herzog und de Meuron haben dieses und zwei kleinere Häuser neu gestaltet. Wie gut ist das gelungen?

Von Gerhard Matzig

Im zweiten Stock vom Grandhotel Les Trois Rois, gegründet vor bald 350 Jahren, gelegen nahe der historischen Steinbrücke in Basel, gibt es ein paar Balkone. Man bekommt – die Ehrwürdigkeit des Ortes hin, Knigge und eine wachsame Concierge her – spontan Lust, von hier aus direkt in den Rhein zu springen. Wie es einst, in den Achtzigerjahren und ein Stockwerk tiefer, die Rolling Stones taten. Sie sprangen von der Terrasse. Rocker sind mit Ausnahme von Bryan Ferry, der Hotelzimmer aufräumt, statt sie zu verwüsten, dazu verpflichtet, sich in Hotels danebenzubenehmen.

Zur SZ-Startseite

Italien
:Neue Hotels in Südtirol

Ein Ort, an dem man mit Kindern entspannen kann. Eine Oase für Schöngeister. Oder lieber Luxus in den Hängen über Meran? Lässt sich finden. Besuche in sechs Häusern, die gerade erst eröffnet haben.

SZ PlusVon Joachim Becker, Jochen Temsch, Monika Maier-Albang, Irene Helmes und Birgit Kruse

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite