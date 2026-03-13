Im zweiten Stock vom Grandhotel Les Trois Rois, gegründet vor bald 350 Jahren, gelegen nahe der historischen Steinbrücke in Basel, gibt es ein paar Balkone. Man bekommt – die Ehrwürdigkeit des Ortes hin, Knigge und eine wachsame Concierge her – spontan Lust, von hier aus direkt in den Rhein zu springen. Wie es einst, in den Achtzigerjahren und ein Stockwerk tiefer, die Rolling Stones taten. Sie sprangen von der Terrasse. Rocker sind mit Ausnahme von Bryan Ferry, der Hotelzimmer aufräumt, statt sie zu verwüsten, dazu verpflichtet, sich in Hotels danebenzubenehmen.
Hotel-ArchitekturDer Luxus der Gastlichkeit
Lesezeit: 6 Min.
Bereits Thomas Mann soll die Preise im Basler Grandhotel Les Trois Rois seufzend zur Kenntnis genommen haben. Die Architekten Herzog und de Meuron haben dieses und zwei kleinere Häuser neu gestaltet. Wie gut ist das gelungen?
Von Gerhard Matzig
