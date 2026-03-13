Im zweiten Stock vom Grandhotel Les Trois Rois, gegründet vor bald 350 Jahren, gelegen nahe der historischen Steinbrücke in Basel, gibt es ein paar Balkone. Man bekommt – die Ehrwürdigkeit des Ortes hin, Knigge und eine wachsame Concierge her – spontan Lust, von hier aus direkt in den Rhein zu springen. Wie es einst, in den Achtzigerjahren und ein Stockwerk tiefer, die Rolling Stones taten. Sie sprangen von der Terrasse. Rocker sind mit Ausnahme von Bryan Ferry, der Hotelzimmer aufräumt, statt sie zu verwüsten, dazu verpflichtet, sich in Hotels danebenzubenehmen.