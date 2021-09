Interview von Katharina Wetzel

"Wollen Sie noch in die Zigarrenlounge gehen?" Man könnte sich dort einen Klassiker aus Kuba anzünden und sich von Barmanager Thomas Kuhn dazu den passenden Cocktail mixen lassen. Die Kinder der Nanny geben, die in der 250 Quadratmeter Suite ein extra Quartier hat, und es sich im Pool auf der Dachterrasse gemütlich machen, mit Rundumblick in den Schwarzwald, Jura und die Vogesen. Dreimal in der Woche wird hier die Rooftop Suite für 5500 Franken pro Nacht gebucht, sagt Marketingchefin Caroline Jenny beim Rundgang durch das Grand Hotel Les Trois, der besten Adresse in Basel. Vor allem Industrielle, Politiker und Leute aus dem Filmgeschäft steigen hier ab.