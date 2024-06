Massentourismus ist kein neues Problem in Barcelona – Proteste dagegen gibt es seit Jahren. Neu ist allerdings der Ansatz, den Bürgermeister Jaume Collboni nun vor Journalisten vorgestellt hat. Im Kampf gegen die Wohnungsnot will Barcelona bis Ende 2028 die Vermietung von Ferienwohnungen abschaffen. „In der Stadt Barcelona wird es ab 2029 keine Ferienwohnungen mehr geben, wie wir sie heute kennen“, sagte Collboni. Die hohe Zahl an Besucherinnen und Besuchern treibt die Mietpreise in Barcelona in die Höhe und befeuert die Wohnungsnot, weil sich für Vermieter eine Touristenunterkunft finanziell oft mehr lohnt als ein langfristiges Mietverhältnis.