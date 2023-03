Michi Strausfeld versammelt in ihrem Buch literarische Texte über das schwierige Verhältnis von Bewohnern und Besuchern der katalanischen Metropole.

Rezension von Stefan Fischer

"Reisen und lesen gehören zusammen", schreibt der Verleger Lojze Wieser im Vorwort des Bandes "Barcelona". Wer eine Region oder wie in diesem Fall eine Stadt besucht, versteht sie und ihre Bewohner besser, wenn er sie zuvor bereits lesend kennengelernt hat: in liebevollen oder auch bösartigen literarischen Beschreibungen, in empathischen, differenzierten, informierten schriftstellerischen Reflektionen, die die Realitäten spiegeln, auch jene hinter den Fassaden.