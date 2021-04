Der Oster-"Ansturm" von rund 40 000 Touristen aus Deutschland hat die vergleichsweise sehr gute Corona-Lage auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln nicht beeinträchtigt. Die Infektionszahlen seien weiterhin relativ gering, teilten die Gesundheitsbehörden in Palma mit. Die Corona-Ampel, die täglich vom balearischen Wirtschaftszirkel unter Einbeziehung aller offiziellen Daten erstellt wird, zeigt auf grün. Die Lage sei "exzellent", hieß es. "Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen haben gut und in vollem Umfang gegriffen", so Willi Verhuven, Chef des Reiseveranstalters Alltours, der in der Osterzeit 10 000 Urlauber auf die Insel gebracht hat. Insgesamt mussten 27 deutsche Urlauber in das Quarantäne-Hotel unweit der Hauptstadt Palma. Besucher, die auf der Insel positiv getestet wurden, absolvieren dort allein oder zusammen mit ihren jeweiligen Reisebegleitern die vorgeschriebene Isolierung, die mindestens zehn Tage beträgt.