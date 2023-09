Hunde in Bussen und Bahnen mitzunehmen, ist eine Wissenschaft für sich. Mit dem Deutschlandticket wird die Planung noch komplizierter. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Steve Przybilla

Was war die Freude groß, als am 1. Mai 2023 das Deutschlandticket auf den Markt kam! Endlich eine einheitliche Fahrkarte für den Nahverkehr im ganzen Land, und das für bezahlbare 49 Euro im Monat. Nach der anfänglichen Euphorie tauchten schon bald die Detailfragen auf: Gibt es das Ticket auch auf Papier? Können Studierende ihr Semesterticket anrechnen? Was kostet die Fahrrad-Mitnahme?