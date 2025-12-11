In schwierigen Zeiten versucht es die Deutsche Bahn mit guten Nachrichten: Zum Fahrplanwechsel gibt es diesmal im Fernverkehr, also bei den Tickets für IC, EC und ICE, keine Preiserhöhungen. Eine kleine Wiedergutmachung soll das wohl sein für die Unwägbarkeiten, die das Bahnfahren derzeit mit sich bringt: Die Verspätungsstatistik fiel in den vergangenen Monaten miserabel aus. Im November kamen laut vorläufigen Zahlen der Deutschen Bahn lediglich 54,5 Prozent der Züge ohne größere Verzögerungen an.