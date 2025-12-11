Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnNeuer Fahrplan: Was sich ändert

Lesezeit: 6 Min.

Bis die Bahn aus dem Tunnel der Verspätungen wieder herausgefahren ist, wird es noch dauern. Zum Fahrplanwechsel gibt es aber zusätzliche Verbindungen auf besonders nachgefragten Strecken.
Bis die Bahn aus dem Tunnel der Verspätungen wieder herausgefahren ist, wird es noch dauern. Zum Fahrplanwechsel gibt es aber zusätzliche Verbindungen auf besonders nachgefragten Strecken. (Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa)

Am 14. Dezember ist Fahrplanwechsel. Welche neuen Verbindungen eingeführt werden, wie sich die Preise entwickeln, und wie man noch an günstige Tickets für die Feiertage kommt.

Von Eva Dignös

In schwierigen Zeiten versucht es die Deutsche Bahn mit guten Nachrichten: Zum Fahrplanwechsel gibt es diesmal im Fernverkehr, also bei den Tickets für IC, EC und ICE, keine Preiserhöhungen. Eine kleine Wiedergutmachung soll das wohl sein für die Unwägbarkeiten, die das Bahnfahren derzeit mit sich bringt: Die Verspätungsstatistik fiel in den vergangenen Monaten miserabel aus. Im November kamen laut vorläufigen Zahlen der Deutschen Bahn lediglich 54,5 Prozent der Züge ohne größere Verzögerungen an.

Zur SZ-Startseite

Reisen
:Mit dem Zug nach Marrakesch

Drei Tage, sechs Mal umsteigen: mit der Bahn von München nach Marokko. Klingt anstrengend. Ist es auch! Aber gleichzeitig ein echtes Abenteuer. Ein Selbstversuch.

SZ PlusVon Dominik Prantl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite