Zugfahren nur mit Maske: In den kommenden Wochen will die Bahn die Kontrollen verstärken.

Von Markus Balser und Eva Dignös

Volle Züge sind in Zeiten der Pandemie mehr als nur ein Ärgernis. Wer dieses Jahr über Weihnachten mit der Bahn verreist, muss angesichts hoher Corona-Infektionszahlen deswegen einiges beachten. Am Mittwoch stellte die Deutsche Bahn ihre Pläne vor, wie sie Passagieren mehr Schutz und Platz bieten will: Worauf müssen sich Reisende einstellen? Können sie überhaupt noch spontan in den Zug steigen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass genug Platz zum Nachbarn bleibt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.