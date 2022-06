Fast so günstig wie das Neun-Euro-Ticket

Auch in den Nachbarländern gibt es Bahn-Angebote, die für Urlauber praktisch sind und nicht viel kosten. Fünf Tipps - vom Klassiker bis zum Gratis-Fahrschein.

Von Eva Dignös

Bahnfahren ist in Deutschland gerade so einfach und günstig wie nie: Ein einziges Ticket für Bus, Tram, S- und U-Bahn sowie für sämtliche Regionalzüge. Einfach einsteigen - das ist besonders für Urlauber komfortabel, die ohne Auto mobil sein, aber ihre Ferientage nicht in den Untiefen der Tarifzonen, Zahlgrenzen und Fahrscheinautomaten verbringen wollen.