Poeten, alte Städte, Weinberge, Burgen und Natur: Bei einer Tour auf dem Neckartal-Radweg lässt sich vieles von dem entdecken, was Baden-Württemberg attraktiv macht. Auf 366 Kilometern führt der Weg von Villingen-Schwenningen nach Mannheim, immer in der Nähe des Flusses, oft direkt am Ufer entlang (www.neckartalradweg-bw.de). Der beliebteste Abschnitt verbindet die ehrwürdigen Universitätsstädte Tübingen und Heidelberg, deren Besuch sich in diesem Jahr geradezu aufdrängt: In Tübingen ist zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins eine neue Dauerausstellung zu sehen; in jenem Turm, in dem er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Und Heidelberg kann man zurzeit in ungewohnter Ruhe erleben, weil die vielen Gäste aus aller Welt fehlen, die sonst auf den Straßen unterwegs sind.