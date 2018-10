30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Bad Birnbach Fahrerlos unterwegs

Von Marco Völklein

Das Ding biegt langsam ums Eck, gaaaanz langsam. Mehr als 15 Kilometer pro Stunde schafft der autonom fahrende Bus in Bad Birnbach nicht. Vor allem aus Sicherheitsgründen, weil nicht alle darauf vertrauen, dass die Technik die vielen Informationen so rasch verarbeiten kann, die Sensoren und Kameras aus dem Straßenumfeld liefern. Und damit auch ja nichts schiefgehen kann, ist immer ein Techniker mit an Bord, der im Notfall eingreifen und den Bus etwa um ein falsch geparktes Auto herumlenken kann.

Seit etwa einem Jahr testet die Deutsche Bahn auf einer etwa 1400 Meter langen Strecke in dem Kurort in Niederbayern den autonom fahrenden Sechssitzer. Etwa 20 000 Menschen haben das Angebot bislang genutzt. Es ist der erste fahrerlose Elektrobus, der in Deutschland im öffentlichen Nahverkehr über einen längeren Zeitraum getestet wird - Probeläufe in anderen Städten gingen meist nur über wenige Tage. In Kürze soll in Bad Birnbach die nächste Bus-Generation zum Einsatz kommen: Die wird dann bis zu 25 Kilometer pro Stunde schaffen.

Der autonom fahrende Elektrobus verkehrt täglich von 8 bis etwa 17.30 Uhr als Linie 7015 in Bad Birnbach. Die Fahrt ist kostenlos.