Und irgendwann, wenn alles, wirklich alles ins Auto gepackt zu sein scheint – also die Reisetaschen, die heute Duffle Bags heißen, die Wanderrucksäcke, die Strandtücher, die Radhelme und die Taschenbücher –, dann kommt auch noch die Schwimmnudel. Für all jene, die zuletzt ein paar Jahrzehnte in der Sahara oder sonst einer entschwimmnudelten Region dieser Welt verbrachten: Die Schwimmnudel ist ein äußerlich harmlos wirkendes, aber sehr langes und störrisch zu verladendes Styropor-Teil. Womöglich ist sie nur erfunden worden, um Familienväter beim Autopacken in den Wahnsinn zu treiben.