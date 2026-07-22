Zum Hauptinhalt springen

Urlaub mit dem AutoZur Hölle mit dem Zeugs!

Lesezeit: 5 Min.

Bim/iStockphoto/Getty Images/Collage: SZ

Stand-up-Paddleboard, aufblasbares Rieseneinhorn und natürlich die Fahrräder: Das Packen des Wagens für den Urlaub ist die pure Qual. Der Leidensbericht eines Betroffenen.

Von Dominik Prantl

SZ bei Google bevorzugen

Und irgendwann, wenn alles, wirklich alles ins Auto gepackt zu sein scheint – also die Reisetaschen, die heute Duffle Bags heißen, die Wanderrucksäcke, die Strandtücher, die Radhelme und die Taschenbücher –, dann kommt auch noch die Schwimmnudel. Für all jene, die zuletzt ein paar Jahrzehnte in der Sahara oder sonst einer entschwimmnudelten Region dieser Welt verbrachten: Die Schwimmnudel ist ein äußerlich harmlos wirkendes, aber sehr langes und störrisch zu verladendes Styropor-Teil. Womöglich ist sie nur erfunden worden, um Familienväter beim Autopacken in den Wahnsinn zu treiben.

Zur SZ-Startseite

Autotest
:„Ich steige da nicht ein“

Das sagt zumindest die Tochter des Testfahrers. Sie macht da einen Fehler, denn der Kia EV2 ist nicht nur relativ günstig, sondern auch praktisch. Und in den Bergen geht der Spaß erst richtig los.

SZ PlusVon Dominik Prantl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite