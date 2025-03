Von Katrin Engler

Eine alte Frau geht die Straße entlang, ein maskierter Räuber entreißt ihr die Handtasche: So ist das Klischee, aber so laufen Diebstähle in der Realität selten ab. Jeder kann betroffen sein – gerade im Urlaub. Denn dort ist man oft ziemlich orientierungslos: Wo geht es in die Innenstadt? Kann ich im Hotel schon einchecken? Wo kann ich mein Geld wechseln? Und welches Bus-Ticket benötige ich? Aus dem Blick verliert man dabei, worauf andere abzielen: Wertsachen und Gepäck. An vielen Touristenattraktionen geht es zudem ganz besonders gedrängt zu, ebenso in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Täter dagegen haben Ortskenntnis und sind ruckzuck in der Menge oder an der nächsten Haltestelle verschwunden. Wie man sich schützen kann und was zu tun ist, wenn man doch Opfer eines Diebstahls wird – ein Überblick.