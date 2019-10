Straßen meiden in der Hauptsaison!

Enge, Staub, Flüche in allen möglichen Sprachen, und vor allem: kein Vorankommen, nirgends. Der Stau zum Ferienbeginn, so wissen wir seit "Asterix in Spanien", ist zeitlos. Und ebenso das Lamento derjenigen, die sich Richtung Süden quälen. Wie sagt der Gallier im Wohn-Pferdewagen so schön: "Der Sesterzenkurs steht gut, außerdem scheint da immer die Sonne. Natürlich ist es teurer als im letzten Jahr. Inzwischen verstehen sie ihr Geschäft. Von Jahr zu Jahr werden die Iberer unverschämter!" Die Hauptsaison, sie ist eben eine Strafe. Und Reiseprofis meiden dann die Straßen - so wie die passionierten Segler und Fußgänger aus dem kleinen gallischen Dorf.