Von Titus Arnu

Vom Mont Blanc, dem mit 4810 Meter höchsten Berg der Alpen, haben selbst Nicht-Bergsteiger schon mal gehört. Auch die 2963 Meter hohe Zugspitze und der 5895 Meter hohe Kilimandscharo sind vielen Leuten ein Begriff. Aber wer kennt schon den Mount Hillaby, einen 340 Meter hohen Berg auf Barbados? Oder den 428 Meter hohen Dealul Bălănești in der Republik Moldau, den 136 Meter hohen Dschabal ad-Duchan in Bahrain, den Bukit Timah, 163 Meter, in Singapur oder den 294 Meter hohen Aukštojas in Litauen?