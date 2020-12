Nach New Yorker Vorbild wurde der Chef's Table im alten Schulhaus gebaut. Die Gäste sitzen an der Messingtheke und können den Köchen beim Finish der Speisen zuschauen.

In einem alten Schulhaus in Lech am Arlberg findet man eines der besten Restaurants Österreichs. Was hat Spitzenkoch Max Natmessnig dazu bewegt, von einer Weltstadt ins Gebirgstal zu gehen?