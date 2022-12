Ein Tag in Grönland

Datenerhebung unter härtesten Bedingungen: Der Wissenschaftler gibt Einblick in den Alltag an der arktischen Forschungsstation.

Der Forscher Marco Tedesco erzählt anhand eines einzigen Tages in Grönland vom gar nicht ewigen Eis.

Von Irene Helmes

Ein Mensch erwacht. Schafft es irgendwie, aufzustehen und die Morgenroutine zu absolvieren. Das Highlight: heißer Kaffee. Nach Feierabend schleppt er sich zum Abendessen, erschöpft, aber auch zufrieden. So weit, so banal. Wäre dieser Mensch nicht fast allein in einer der extremsten Regionen der Welt: Grönland.