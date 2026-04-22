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Cin CinDie halbe Stunde zum Runterkommen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Negroni del Marinaio: 1 cl Mezcal, 1 cl Kaffeelikör, 3 cl Fusetti Bitter, 3 cl weißer Vermouth, eine halbe getrocknete Orangenscheibe und vier Kaffeebohnen.
Ein Negroni del Marinaio: 1 cl Mezcal, 1 cl Kaffeelikör, 3 cl Fusetti Bitter, 3 cl weißer Vermouth, eine halbe getrocknete Orangenscheibe und vier Kaffeebohnen. Klaus Maria Einwanger

Ein Glas in der Hand, einen kleinen Happen auf dem Teller und ein paar Freunde zum Ratschen: Der lebensfrohe Bildband „Aperitivo“ inszeniert diese italienische Pause vom Alltag.

Rezension von Stefan Fischer

Klar, im Sommer macht es mehr Laune – wenn die Sonne einen wärmt, man deshalb im Freien sitzen kann und es am frühen Abend obendrein noch hell ist. Aber der Aperitivo ist in Italien keine Frage der Saison, sondern der Lebenseinstellung. Sich in einer Bar zu treffen, nach der Arbeit, um ein Glas zu trinken, vielleicht auch schon einen ersten Happen zu sich zu nehmen, bevor es anschließend zum Abendessen nach Hause oder in ein Restaurant geht, das ist für viele Italiener gute Sitte – eben nicht nur bei schönem Wetter.

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Reiseleiter im Interview
:„Ist doch okay, wenn die Italiener ein bisschen was zum Lästern haben“

Funktionskleidung und Cappuccino zum Mittagessen: Die Deutschen lieben Italien und machen dort im Urlaub trotzdem nicht immer "bella figura". Ein Reiseleiter erzählt von Fettnäpfchen für Touristen - und Lieblingsorten jenseits der Massen.

SZ PlusInterview von Irene Helmes

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