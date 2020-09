Von Tomas Avenarius

Was für ein Setting. Der Mond, die Musik, die zwei jahrtausendealten Säulen, Bögen, Quadersteine. Davor das Orchester, der DJ, die Sänger. Und dann geben sich mitten in dieser Szenerie zwei die Hand, die so rein gar nichts miteinander zu tun haben: Kemal Atatürk und Freddie Mercury. Wo Atatürks Habitus - Nadelstreifen, Krawatte, Einstecktuch - staatstragend, visionär und denkmalhaft versteinert bleibt, wirkt er beim Queen-Sänger Mercury sehr, sehr lebendig und gern auch mal ein wenig obszön. Jeder für sich genommen: interessant. Aber die beiden direkt nacheinander, auf der Videoleinwand? Erstaunlich gut, der Gründer der modernen Türkei und der Popstar, fast schon Hand in Hand.