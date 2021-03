Unterwegs in einer sommerlichen Landschaft zwischen Österreich und Ungarn, in der sich Fantasie, Erdgeschichte und Alltagsszenen mischen.

Von Irene Helmes

"Der Mann hielt seine Bild-Zeitung so, dass Richard die Schlagzeile auf der ersten Seite erkennen konnte: Corona ist k.o. - Doch jetzt rollt die Terrorwelle!" Auch im postpandemischen Familienurlaub im drittgrößten All-inclusive-Hotel der Welt wartet also kein Happy End. Cihan Acar gönnt seinem Protagonisten in seiner Geschichte "Grand Bliss Resort" stattdessen eine sonnenbeschienene Ehekrise in künstlicher Idylle. Während Richard am Strand schmollt, sieht sich Ines in Christine Wunnickes Story "Wie Urlaub" plötzlich "in einem renovierten Altbau in einer mittelgroßen Stadt" von zwei Nachbarn gebeten, deren Wohnungen zu hüten, während sie nach Portugal und Ungarn fahren.

"Vor einigen Jahren war behördlich empfohlen worden, auf Reisen zu verzichten; streng genommen gehörten dazu auch Wege in der Stadt. Anders als die meisten folgte Ines der Order bis heute, da sie ihr vernünftig erschien." Geradezu ein Abenteuer also für Ines, nebenan die Pflanzen zu gießen - der Auftakt für eine absurd-komische Alltagsflucht.

Zwei der Episoden, die in "Ansichtskarten. 25 Geschichten über das Reisen" zu lesen sind, einem mosaikhaften Buch mit einer wunderbaren Mischung der Autorinnen und Autoren. Entsprechend unterschiedlich blitzt auch das Weltereignis Corona in den Kapiteln durch.

Kerstin Spechts "Pipo tanzt" etwa erzählt Fragmente einer Fernbeziehung, bis "sie" an einem Junitag den Himmel über ihrem Garten ganz neu wahrnimmt: "Er ist blau und rein. Er sieht erholt aus. (...) Keine Kondensstreifen, aber auch keine Weite mehr zur Verfügung. Die Welt im Kleinen suchen, in der Nähe." Auch Marica Bodrožić beschreibt in "Das befristete Dasein der Gleichgültigen" einen ungekannten Anblick: "Die Sonne ist jetzt sehr stark, weil die Flugzeuge ihr die Sicht nicht mehr verdecken."

Ein Liebesreisender im Maskenglück

In Lutz Seilers "Exit" wird das Drama konkreter, als er als "Reisender in Liebe" im April 2020 versucht, sich zu seiner Frau nach Stockholm durchzuschlagen. Sein Ton schwankt zwischen tiefem Staunen, dem Gefühl, nicht mehr zu verstehen, was eigentlich geschieht, "draußen im Leben, in der Pandemie", und leisem Sarkasmus, geschmückt mit Wörtern wie "Chaoskompetenz" und "Maskenglück".

In Julia Trompeters "Ein schwarzes Meer" sieht sich die Erzählerin als Corona-Variante von Spitzwegs "Armem Poeten", eine junge Mutter auf einem Balkon anstatt des ältlichen Mannes in der Dachkammer. ",Wo ist Mama?', wird der Kleine fragen, (...) ,Mama ist im Urlaub', wird Ernesto sagen, ,lass sie noch ein bisschen, ja?'" Und so springen in dieser eroberten Zeit die Erinnerungen zwischen allen möglichen Reisen. Fast ungläubig ist die arme Poetin dabei, jemals dieser Mensch gewesen zu sein, der in der Welt war, spontan, frei, abenteuerlustig - nun, da sie dem geliebten Kind im Lockdown jede Minute fürs Nachdenken und Schreiben abringen muss. In Verena Güntners "Aneta" geht es ebenfalls um das Reisen als Vergangenheit, um einen Griechenland-Trip, denn "die vielen Tage drinnen dehnen sich, spannen den Bogen zu dem, was war und einmal möglich schien, immer weiter auf".

Sind die Löffel echt?

Doch die "Ansichtskarten" sind keine reine Corona-Literatur. "Partisanenhaus" oder "Heimkehr eines Badegastes" brauchen für ihre Tragik kein Virus. Und die Herausgeberin gönnt den Lesenden auch Fluchten. Etwa Terézia Moras poetische Wegbeschreibung "Wie du gehen musst" durch eine sommerliche Landschaft zwischen Österreich und Ungarn, in der sich Fantasie, Erdgeschichte und Alltagsszenen mischen.

Ein herzzerreißender Triest-Trip mit einem alten "Baedeker" in der Nebenrolle, die Nostalgie eines nie erlebten Interrail-Flirts und ein Hipsterstreit um die Authentizität vermeintlich südafrikanischer Souvenirlöffel finden ebenso Platz. So führen diese "Ansichtskarten" tatsächlich auf eine unvorhersehbare Reise. Die Erzählungen wurden zunächst als Hörstücke beim ARD-Radiofestival veröffentlicht. Als Buch nun könnte man sie sich gut als Urlaubslektüre einpacken. Bald, irgendwann.