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Dem Geheimnis auf der SpurWie der Name „Amerika“ in die Welt kam

Lesezeit: 3 Min.

Ein Ausschnitt aus einer frühen Weltkarte: Amerika ist der einzige Kontinent, dessen Name zweifelsfrei auf eine identifizierbare Person zurückgeht.
Ein Ausschnitt aus einer frühen Weltkarte: Amerika ist der einzige Kontinent, dessen Name zweifelsfrei auf eine identifizierbare Person zurückgeht. IMAGO/140_1628447/IMAGO/GRANGER Historical Picture

Um die Benennung des Doppelkontinents ranken sich Legenden. Waren es am Ende zwei Deutsche mit einer vorschnell beschrifteten Landkarte?

Von Josef Schnelle

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Nichts ist einfach an der fabelreichen Geschichte der Bezeichnung des vierten Kontinents als Amerika. Die drei Kontinente Asien, Europa und Afrika gehen auf unterschiedliche Weise auf antike oder römische Bezeichnungen von Provinzen zurück, die dann einen Bedeutungswandel zum heutigen Sprachgebrauch durchgemacht haben. Australien war schon bei Claudius Ptolemäus im 2. Jahrhundert nach Christus die reine Vermutung eines unbekannten Südkontinents – abgeleitet von „terra australis incognita“.

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