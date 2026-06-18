Um die Benennung des Doppelkontinents ranken sich Legenden. Waren es am Ende zwei Deutsche mit einer vorschnell beschrifteten Landkarte?

Nichts ist einfach an der fabelreichen Geschichte der Bezeichnung des vierten Kontinents als Amerika. Die drei Kontinente Asien, Europa und Afrika gehen auf unterschiedliche Weise auf antike oder römische Bezeichnungen von Provinzen zurück, die dann einen Bedeutungswandel zum heutigen Sprachgebrauch durchgemacht haben. Australien war schon bei Claudius Ptolemäus im 2. Jahrhundert nach Christus die reine Vermutung eines unbekannten Südkontinents – abgeleitet von „terra australis incognita“.