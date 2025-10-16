„Die Forderung einer großen Mehrheit dieser Vereinigten Staaten vorwegnehmend, ernenne ich, Joshua Norton, mich selbst zum Kaiser.“ Das konnten die Leser des San Francisco Evening Bulletin am 17. September 1859 ihrem Blatt entnehmen und sich ihren eigenen Reim auf diese Proklamation des selbsternannten Kaisers Norton I. machen. Es mag sein, dass die Redakteure der für ihren Kampf gegen Korruption bekannten Tageszeitung dieses Dekret des Sonderlings Josua Norton einfach für einen guten Witz hielten, mit dem sie ihr Publikum unterhalten wollten.