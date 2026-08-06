Der Klimawandel trifft die Alpen härter als andere Regionen. Woran das liegt und was es für den Tourismus bedeutet: ein Überblick.

Hotels voll, Campingplätze voll, Berghütten voll: Im August steht der Tourismus in den Alpen in seinem Zenit. Wer jetzt noch etwas buchen möchte, geht meist leer aus oder muss sehr tief in die Tasche greifen. Doch was die Hoteliers, Campingplatzbetreiber und Hüttenwirte freut, hat auch eine Kehrseite, die durch den Hitzesommer und generell die Klimakrise verschärft wird.