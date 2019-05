6. Mai 2019, 05:50 Uhr Hüttentouren "Drei Tage an der frischen Luft, dann konnten wir endlich schlafen"

So richtig abenteuerlich wird eine Wanderung erst mit einer Übernachtung auf einer Berghütte. SZ-Autoren schildern ihre schaurig-schönsten Erlebnisse.

Was man im Matratzenlager so alles mitbekommt

Die ärmellosen T-Shirts waren gefaltet, die Brote dünn mit Salami belegt und die Griffe der Zahnbürsten zur Hälfte abgeschnitten, um Gewicht im Rucksack zu sparen auf der Alpenüberquerung via Fernwanderweg E 5 von Oberstdorf nach Bozen. Wir kamen uns ganz schön schlau vor, mein Kumpel und ich, so frisch nach dem Abitur, das wir mit einem Abenteuer feiern wollten. Von Hütte zu Hütte, zehn Tage lang.

Die Tage waren dann auch kein Problem. Aber die Nächte. Am Ende der ersten Etappe, auf der Kemptner Hütte im Allgäu, wurden wir Mitglieder im Alpenverein. So gab es die Schlafplätze im Matratzenlager zum halben Preis - mit vollem Programm: eingekeilt zwischen anderen Wanderern, darauf bedacht, die kratzigen Decken eng am Körper zu halten und bloß keine Bewegung zu machen, die im besten Fall zur Berührung fremder Beine, im schlechtesten zu einem Lungenzug Schnapsausdünstungen geführt hätte.

Von unten drückte die Pritsche, vom Deckenbalken baumelten verschwitzte Socken. Da schälten sich aus dem Rasseln der Schnarcher und etwas weniger melodischen Körpergeräuschen neue Töne heraus: Reißverschlussratscher, unterdrückte Seufzer, synkopisches Schlafsackrascheln. Anscheinend fanden hier noch zwei andere keinen Schlaf, sie suchten aber auch definitiv etwas anderes. Beim Frühstück sahen wir aus, als hätten wir Sonnenbrillen auf. Das waren die Augenringe. Wir gingen trotzdem weiter. Drei Tage an der frischen Luft, dann konnten wir endlich schlafen. Jochen Temsch

Über die Schnapsidee, Silvester auf einer Hütte zu feiern

Schon die Frage gleicht einer Körperverletzung: "Was macht ihr dieses Jahr Silvester?" Meist fällt einem nämlich kurz vor dem Jahreswechsel keine Antwort ein, außer: "Eine Hütte in den Bergen wäre schön." Doch auch hinter dieser eskapistischen Idee kann sich eine schmerzhafte Illusion verbergen.

Die Gruppe planloser Silvester-Suchender hatte sich erst bei Einbruch der Dunkelheit im Risstal im Karwendel versammelt. Wenige Stunden zuvor hatte jemand die böse Frage gestellt, ein anderer die typische Hütten-Antwort gegeben und ein dritter gesagt, man könne ja spontan den Winterraum einer Alpenvereinshütte aufsuchen. So marschierten wir also mit Taschenlampen durch das verschneite Karwendel. Der Weg bis zum Karwendelhaus zog sich so elend in die Länge, dass die Idee mit der Hütte schon vor Ankunft allen Zauber verlor. Als wir dort um etwa 23.45 Uhr eintrafen, platzte der Winterraum aus allen Nähten. Das Bettenlager war dreifach belegt, im Schnee vor dem Haus standen Zelte, der Ofen voller Töpfe, und die Nerven langen blank.

Das Karwendelhaus steht auf knapp 1800 Metern Höhe. (Foto: Getty Images)

"Na bravo", sagte einer der Typen, die vor uns auf der Hütte angekommen waren, zum Größten aus unserer Gruppe, "jetzt haben wir uns hier endlich sortiert, da kommst du Kaschperl mit deinem Summit-Club angekrabbelt." Die Provokation kam nicht gut an: Zwei Kerle standen sich im knallvollen Hüttenraum gefährlich nah gegenüber und überlegten laut, ob es nicht Zeit für eine echte Körperverletzung sei. Die Schlägerei blieb zum Glück aus, die Gemütlichkeit dann aber auch. Sebastian Herrmann

Ganz nett hier oben - bis alle anderen gehen, sogar der Wirt

Die Einsamkeit kommt oft unverhofft daher. Wer rechnet Anfang August schon damit? Selbst in den Bergen. Plötzlich ist niemand mehr da, dabei hatten wir das gar nicht gebucht. Mit der siebenjährigen Tochter dauert der Aufstieg zum Duisitzkarsee in der westlichen Steiermark zwei Stunden. Oben hat die Szenerie etwas Disneyfilm-Artiges: Die Berge spiegeln sich im Wasser, rund um die Holzhütten am Ostufer tummeln sich Kaninchen, Katzen, Ziegen; Kühe und Pferde trotten vorbei. Es herrscht Wildpark-Atmosphäre. Doch damit ist bald Schluss. In diesem Sommer ist es kalt, nicht weit oberhalb des Sees auf etwa 1680 Metern liegt Schnee. In der Fahrlechhütte dampft der Kaiserschmarrn. Abends verabschiedet sich ein Gast nach dem anderen, wir sind die Letzten.

Als wir rüber gehen in die Nachbarhütte, wo unter dem Dachstuhl der Schlafsaal mit 16 Matratzen liegt, sperrt hinter uns der Wirt die Gaststube zu, steigt in einen Geländewagen und fährt ins Tal. Die Glocken an den Ziegen bimmeln nicht mehr, die Katzen jagen lautlos. Stille. Dunkelheit. Der Gang aufs Plumpsklo erfordert dringend eine gute Taschenlampe. Im unbeheizten Schlafraum brauchen wir zwei Decken übereinander und Wollmützen. Gut, dass Kuscheltier Elvis, der Eisbär, dabei ist. Irgendwer muss schließlich für Sicherheit sorgen. Als es wieder hell wird, sind in der Ferne Kuhglocken zu hören. Und ein Auto. Eine Mitarbeiterin sperrt die Stube auf, macht Frühstück. Bald kommen die ersten Wanderer und mit der Einsamkeit ist es vorbei. Thomas Hummel

Zwei Bergsteigerinnen allein unter Männern

Eine Hütte wird mit jedem Höhenmeter, den man aufgestiegen ist, schöner. Ganz besonders schön erscheint uns beiden Bergsteigerinnen an diesem Sommerabend die Theodulhütte. Sie liegt auf 3317 Metern Höhe zwischen Zermatt in der Schweiz und Breuil-Cervinia auf italienischer Seite. Rundum Gletscher, das Matterhorn, das Breithorn, die Dufourspitze. Wir sind aus dem Aostatal aufgestiegen, immer wieder hat es gedonnert und geregnet. Den Plan, vielleicht noch nach Zermatt abzusteigen, verwerfen wir angesichts des Wetters, der Tageszeit und nicht zuletzt unserer Unerfahrenheit wegen. Wir haben nicht reserviert, frei nach dem Motto: "Zwei Frauen in den Bergen finden schon noch ein Plätzchen." Die Hüttenwirtin, die gerade gefühlt 1000 Gäste mit Abendessen versorgt, schaut uns mit großen Augen an. Nicht gebucht? Äh, nein.

Sie löst das Problem ganz italienisch. Wir sollen uns doch erst einmal hinsetzen, essen, und dann sucht sie was für uns. Ein guter Plan, denn mit dem Essen im Bauch sind wir ohnehin schon zufrieden. Die Wirtin taucht wieder auf, heißt uns, unsere Rucksäcke zu nehmen, und öffnet die Tür zu einem großzügigen Lager. Total dunkel - und total voll. 50 Männer vom Alpenverein Bormio. Alle im besten Alter zwischen 20 und 70 Jahren und alle hocherfreut über die Gesellschaft zweier Frauen, was sie im Vertrauen darauf, dass wir ja nichts verstehen werden, unverhohlen kommentieren. Wir nehmen die zwei Plätze an der Außenwand. Nie war ein Morgen schöner. Johanna Pfund