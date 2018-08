15. August 2018, 18:40 Uhr Almwirtschaft Nicht aufgeben

So, wie es sein soll: einfach, aber ansprechend. Die Moaralm in den Chiemgauer Alpen hält sich trotz Behördenauflagen.

In Deutschland wird Bewirtung auf der Alm strenger reglementiert als in Österreich. Vor allem kleine Almwirte fühlen sich überfordert.

Von Jana Lapper

Almwirt Martin Nieß ist eigentlich ein friedfertiger Typ. In Lederhosen sitzt der 74-Jährige auf der Terrasse seiner Moaralm am Hochgern in den Chiemgauer Alpen. Wenn es aber um den Kaiserschmarrn geht, hört seine Friedfertigkeit auf: "Dem Herrn auf dem Amt hab ich gsagt: Wissen Sie was, bei uns hat's immer Kaiserschmarrn gegeben und das garantier ich Ihnen, den wird's auch weiterhin geben." Zuvor hatte der Mitarbeiter des Landratsamts Traunstein versucht, ihm zu erklären, dass er den Gästen aufgrund des Almtyps und seiner Lizenz nur kalte Speisen verkaufen dürfe. Nach einigem Hin und Her lenkte der Mann vom Amt schließlich ein, und so serviert Lisi Nieß, die Frau des Wirts, den Kaiserschmarrn weiterhin buttrig-dampfend aus der Pfanne.

Viele Tausend Euro für die Sanitäranlagen - da sperrte der Wirt lieber die Hütte zu

Bei anderen Auflagen des Landratsamtes mussten sich die Almbesitzer fügen. Und diese Auflagen werden immer mehr. Mittlerweile ist die Hütte, die Nieß schon in dritter Generation führt und die von außen urig-rustikal aussieht, mit einer modernen Trinkwasseraufbereitungs- und Photovoltaikanlage ausgestattet, der Innenraum ist sauber gefliest und mit rostfreiem Stahl versehen, sodass alles den Hygienevorschriften entspricht.

"Bei so vielen Auflagen machen viele Almen nicht mehr mit", so Nieß. Auf der anderen Seite des Hochgern habe kürzlich eine Hütte für Gäste geschlossen. Weil das Gesundheitsamt die Trinkwasserverordnung geändert hatte, hätten die Hüttenbetreiber Zehntausende Euro in die Sanitäranlagen investieren müssen.

Laut bayerischem Landwirtschaftsministerium ist die Zahl der etwa 1400 Almen in Bayern in den vergangen Jahren zwar relativ stabil geblieben. Es gibt allerdings keine bayernweiten Zahlen, wie viele davon Gäste bewirten. Im Landkreis Traunstein gibt es nach Angaben des Landratsamtes 166 Almen, von denen 52 auch Gäste bewirten. Die Zahl ist seit 2008 sogar gestiegen, um zwölf Almen. Man gängele die kleinen Almwirte also nicht, sagt Katharina Buchner, Sprecherin des Landratsamtes. "Wir schätzen die Arbeit, die kleine Almbauern für unsere Kulturlandschaft leisten." Almen mit der Konzession zu sogenannter almüblicher Bewirtung müssten nur Lebensmittel- und nicht Bau- oder Brandschutzbestimmungen einhalten.

Bei Almen mit Gaststättenkonzession oder Berghütten sieht das anders aus, sagt Robert Kolbitsch, Ressortleiter für Hütten und Wege beim Deutschen Alpenverein (DAV). Den Grund, warum Hütten- und Almenbetreiber gerade in letzter Zeit so viele Auflagen umsetzen müssen, sieht er in einer Tragödie im Jahr 2015. Bei einem Brand in einem für Events genutzten Bauernhof in Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgaden, starben sechs Menschen, weil der Betreiber nicht die vorgeschriebenen Brandschutzvorkehrungen getroffen hatte. Der Veranstalter sowie der damalige Bürgermeister wurden zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Seitdem kontrollieren die Behörden laut Kolbitsch verstärkt, ob die Vorschriften zu Brandschutz, Trink- und Abwasser, Hygiene und Umweltschutz auch auf den Almen und Hütten in den Bergen umgesetzt werden. Der DAV investiere deshalb jährlich bis zu zwölf Millionen Euro, um die 322 vom Verein betriebenen Hütten und zahlreichen Wege den Auflagen entsprechend instand zu halten. Der Umbau könne je nach Hüttengröße schon mal bis zu 175 000 Euro kosten, sagt Kolbitsch. "Der DAV hat 1,2 Millionen Mitglieder mit ihren Mitgliedsbeiträgen und viel ehrenamtlicher Hilfe im Rücken. Die privat geführten Almen müssen das alles selbst stemmen."

Denn obwohl die Almen für die bayerischen Alpenregionen einen wichtigen landwirtschaftlichen und touristischen Wirtschaftsfaktor darstellen, kämen ihnen die Behörden bei den Auflagen nur wenig entgegen, bemängelt Kolbitsch. Unterstützung vom Freistaat gebe es nur für Umweltmaßnahmen und auch diese nur für bis zu 25 Prozent der Kosten oder in Form von 25 000 Euro pro Maßnahme. Brandschutzvorkehrungen oder Umbauten im Inneren der Hütten müssten die Wirte komplett selbst tragen. In Österreich hingegen seien die Subventionen umfangreicher, und die Behörden drückten eher mal ein Auge zu. "In Deutschland führt man wegen jeder noch so kleinen Angelegenheit einen Kampf." Manchen kleinen Almbetreibern ist dieser Aufwand zu groß, und sie konzentrieren sich auf die landwirtschaftliche Arbeit. Aber immer mehr größere Almen beantragen eine richtige Gaststättenkonzession, um wie Gastronomiebetriebe agieren zu können. Dies e Anträge seien in jüngster Zeit mehr geworden, sagt Hans Stöckl, Geschäftsführer des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. "Oft übt das Landratsamt Druck auf die Almwirte aus: Sie sollen doch gleich eine große Konzession erwerben, nicht nur eine almübliche, weil immer mehr Touristen kommen", sagt Stöckl. Das sei zwar mit mehr Auflagen verbunden, dafür aber auch mit mehr Gewinn. Im Unterschied zur almüblichen Konzession dürfen Almen mit Gaststättenerlaubnis auch Produkte anbieten, die nicht selbst erzeugt worden sind. Die Gastronomie werde dann zum Haupterwerb, die landwirtschaftliche Nutzung zweitrangig.

Dieses Geschäft locke oft Leute an, die eigentlich keinen Bezug zu den Bergen hätten, sagt Almbetreiber Nieß. "Viele kommen her, pachten eine Hütte, kassieren nur die Leute ab und fahren am Abend wieder ins Tal. Die richten nur Schaden an." Heute wird auf der Moaralm, anders als früher, nicht mehr gemolken und kein Käse gemacht. So ist es fast überall im Freistaat. In Bayern gibt es laut Landwirtschaftsministerium nur noch 45 sogenannte Sennalmen, fast alle davon im Allgäu. Weil die Milch früher noch schwieriger ins Tal zu transportieren war als heute, musste sie in Form von Käse konserviert werden; der übrig gebliebene Rahm wurde zu Butter verarbeitet. In den meisten Alpenländern wird laut der länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft Arge Alp nur noch wenig Milch auf Almen produziert. Das liege vor allem daran, dass die modernen Rinderrassen immer größer und schwerer geworden sind: Seit 1800 habe sich ihr Gewicht mehr als verdoppelt. Mit dem nicht so nahrhaften Weidegras auf der Alm kommen diese Hochleistungskühe im Gegensatz zu Jungtieren nicht aus.

Ohne die Almwirtschaft gäbe es kaum Aussichtspunkte, weil überall Wald wachsen würde

In der Schweiz hingegen, wo im Zuge der Slow-Food-Bewegung auch die Nachfrage nach Bergkäse steigt, nehmen die Milch- und Sennalmen laut Arge Alp zu: Im Kanton St. Gallen etwa wird heute auf 44 Prozent der Almen wieder gemolken. In Bayern blieb in den vergangenen Jahren laut Landwirtschaftsministerium die Zahl der Sennalmen zumindest stabil: 45 von 1400 Almen sind aber natürlich ein sehr geringer Anteil.

Wanderer und Touristen bekommen von alldem kaum etwas mit. Sie schätzen das gute Essen und die Aussicht. Doch auch diese gibt es in den meisten Gegenden nur wegen der Almwirtschaft - sie hat die Berge überhaupt erst für Besucher erschlossen. Das Vieh brauchte Platz, Bäume wurden gefällt. Die natürliche Waldgrenze wurde so um bis zu 500 Meter gesenkt. In vielen Gegenden gäbe es ohne die Almwirtschaft kaum Aussichtspunkte, weil Wald den Blick versperren würde. Das fördert auch die Tier- und Pflanzenvielfalt.

Gras mähen, nach den Rindern sehen, die Wege instand und die Aussicht offen halten - Almbetreiber wie Martin und Lisi Nieß, die trotz allem weitermachen, sind für den Alpenraum wichtig. Und nebenbei setzen sie den Wanderern auch mal ein Speckbrot oder sogar einen Kaiserschmarrn vor