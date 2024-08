Von Josef Scheppach

Wenn von Alchemisten die Rede ist, denken die meisten an vergebliche Versuche, aus Blei Gold zu machen. Auch der dänische Gelehrte Tycho Brahe (1546–1601) experimentierte in seinem Alchemielabor – allerdings mit dem Ziel, Medizin herzustellen, etwa gegen Syphilis, Lepra oder die Pest. Als Kaare Lund Rasmussen von der University of Southern Denmark Überreste des Labors untersuchte, fand er „sehr Geheimnisvolles: chemische Elemente, die im 16. Jahrhundert in Reinform noch gar nicht entdeckt waren“.