Urlaub in Albanien

Die Berge rund um Theth sind spektakulär und Teil eines Nationalparks, durch den der beliebte Weitwanderweg "Peaks of the Balkans" führt.

Theth ist ein abgelegenes Dorf in Albanien, das bisher abenteuerlustigen Wanderern vorbehalten war. Nun gibt es eine neue, asphaltierte Straße, die viele Touristen bringen soll. Das weckt große Hoffnungen - und Ängste.

Von Helmut Luther, Theth

Auf der Steinbank vor ihrem Haus hat Prena Pistro alles gut im Blick: ihren Gemüsegarten, die steinummauerte Wiese, wo die Kuh grast, die mit einem Strick um ein Bein an einen Baum gebunden wurde. Und auch die Schotterpiste hinter dem Garten, über die neuerdings Autobesitzer bequem zu ihren Häusern gelangen - das sind hier jene Einwohner, die den Tourismus als Einnahmequelle entdeckt haben. Was nicht für Prena Pistro gilt. Sie kann zwar ein paar Brocken Italienisch, aber sie vermietet nicht. Vier ihrer Kinder leben in Italien und schicken ihr Geld. "Schau", sagt sie und zieht aus ihrer Jackentasche ein Handy hervor, auf dem sie das Foto einer jungen Frau mit Baby zeigt: "Mein Enkelkind. Ich habe es noch nie im Arm gehalten. Im Herbst, hat die Tochter versprochen, kommen sie zu Besuch, dann werden wir zusammen weinen!"