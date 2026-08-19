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Dem Geheimnis auf der SpurAls Spider-Man fast ein Franzose geworden wäre

Lesezeit: 4 Min.

Melancholisch oder nur fokussiert? Tom Holland als Spider-Man ohne Maske im neuesten Film „Spider-Man: Brand New Day“.
Melancholisch oder nur fokussiert? Tom Holland als Spider-Man ohne Maske im neuesten Film „Spider-Man: Brand New Day“. Imago/Supplied by LMK/Landmark Media

Regisseur Alain Resnais, eine Ikone der Nouvelle Vague, soll einst das Angebot erhalten haben, einen Superhelden-Film zu drehen. Warum wurde nichts daraus?

Von Fritz Göttler

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Es war eigentlich eine kluge, durchaus ehrenwerte Frage: „Wie reagieren Sie, wenn man Sie als einen intellektuellen Filmemacher behandelt?“ Die Antwort aber klang, als wäre der Gefragte nicht unbedingt amused: „Das bringt mich zum Lachen (...) Ich habe den Eindruck, als wäre ich in einem Stück von Pirandello.“

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