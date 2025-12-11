Hand aufs Herz: 20 Euro sind eigentlich ein fairer Preis. Schon klar, etliche Menschen kriegen schnell Schnappatmung, wenn es um Parkgebühren geht, die sie grundsätzlich als Geldschneiderei ansehen. Da ist dann jeder Euro eine Zumutung. Aber wer Flächen asphaltiert und einzäunt, gar Parkhäuser oder Tiefgaragen baut, womöglich noch Wachpersonal anstellt, damit Menschen ihre Fahrzeuge vorübergehend aufräumen können, der möchte damit legitimerweise auch ein Geschäft machen. Am Münchner Flughafen zum Beispiel kostet es mindestens 33 Euro, den Wagen einen Tag lang neben den Terminals zu parken, wenn man selbst mal schnell nach Mailand, London oder Dubai muss.