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Kolumne „Hin und weg“Von Stinkbomben und dicken Stewardessen

Lesezeit: 1 Min.

Fliegen ist gerade teuer für die Kunden. Manche Fluggesellschaften machen es aber auch ihrem Personal nicht leicht.
Fliegen ist gerade teuer für die Kunden. Manche Fluggesellschaften machen es aber auch ihrem Personal nicht leicht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Den Airlines geht es gerade nicht gut. Aber Sympathiepunkte sammeln sie auch nicht unbedingt.

Von Dominik Prantl

In derart knallharten, realsatirischen Tagen wie diesen könnte man mit den Fluggesellschaften angesichts steigender Rohölpreise und gesperrter Lufträume beinahe Mitleid haben. Andererseits taugt beispielsweise das Vorgehen der Air India nicht wirklich zum Spendenaufruf für das Luftfahrtwesen. Die Fluggesellschaft will vom 1. Mai an den Body-Mass-Index (BMI) seines Kabinenpersonals überprüfen. Jene mit einem höheren BMI als 25 müssen sich durchchecken lassen, wer mit einem Wert über 30 als fettleibig gilt, soll gar ohne Lohn freigestellt werden.

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