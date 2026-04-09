In derart knallharten, realsatirischen Tagen wie diesen könnte man mit den Fluggesellschaften angesichts steigender Rohölpreise und gesperrter Lufträume beinahe Mitleid haben. Andererseits taugt beispielsweise das Vorgehen der Air India nicht wirklich zum Spendenaufruf für das Luftfahrtwesen. Die Fluggesellschaft will vom 1. Mai an den Body-Mass-Index (BMI) seines Kabinenpersonals überprüfen. Jene mit einem höheren BMI als 25 müssen sich durchchecken lassen, wer mit einem Wert über 30 als fettleibig gilt, soll gar ohne Lohn freigestellt werden.