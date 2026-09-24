Die international hoch anerkannte Reiseführermarke „Lonely Planet“ hat soeben das Buch „Best in Travel 2027“ veröffentlicht. Wie jedes Jahr werden 25 Reiseziele weltweit für das kommende Jahr als besonders besuchenswert empfohlen. Aus Deutschland dabei: Dessau, wegen des Bauhauses. Erfahrungsgemäß steigt die Zahl internationaler Gäste, wenn ein Reiseziel in diesem Ranking auftaucht. Die AfD unterdessen hat ganz andere Ziele: Sie will einen Tourismus, dessen Zweck es ist, eine nationale Identität zu stiften. Internationale Gäste spielen in diesem Konzept kaum eine Rolle.